Francia desplegará 70.000 efectivos para el 14 de julio ante riesgo de incidentes

Sobre el partido de semifinales del Mundial, Nuñez declaró en una entrevista a la televisión BMF TV que el 14 de julio será una jornada especialmente compleja por la coincidencia de las celebraciones de la Fiesta Nacional y el encuentro de Francia contra España.

El ministro explicó que, en caso de victoria de la selección francesa, las autoridades deberán gestionar posibles concentraciones y festejos en todo el país.

"En caso de victoria, que es lo que todo el mundo desea y en lo que yo soy el primero en creer, habrá evidentemente una celebración deportiva", afirmó Nuñez, quien añadió que las fuerzas de seguridad estarán desplegadas para evitar posibles desbordamientos.

El dispositivo, dijo, tendrá como fin prevenir posibles disturbios y responder de forma inmediata ante actos de violencia o degradaciones, después de que las celebraciones tras los cuartos de final del Mundial se saldaran con 89 detenciones y varios incidentes aislados, como el fallecimiento de una adolescente por accidente.

"Habrá intervenciones sistemáticas. Intervendremos desde el momento en que haya degradaciones o ataques", advirtió el ministro del Interior.

En París, las autoridades preparan un operativo específico debido a la coincidencia de varios acontecimientos: el desfile militar, los festejos tradicionales del 14 de julio y una eventual celebración deportiva en caso de victoria de la selección francesa, señaló.

Nuñez recalcó que las fuerzas de seguridad intervendrán ante cualquier intento de alteración del orden público y subrayó que no habrá "tolerancia" frente cualquier intento de violencia o deterioro del mobiliario y los espacios públicos.