Francia-España, rivales íntimos

William Saliba contra David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi, todos ellos del Arsenal; Jules Kounde contra Lamine Yamal, Pedri González, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Eric García, Dani Olmo, Pablo Páez, ‘Gavi’, y Joan García, del Barcelona, y Rayan Cherki contra Rodrigo Hernández, ambos del Manchester City.

También Fabián Ruiz contra Bradley Barcola, Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Lucas Hernández y Warren Zaire Emery, en el París Saint-Germain; Yéremy Pino, frente a Maxence Lacroix y Jean Phillipe Mateta, en el Crystal Palace; y Marc Cucurella, ya fichado por el Real Madrid, contra Malo Gusto, con el que jugó en el Chelsea.

William Saliba, central titular de Francia, y David Raya, Martin Zubimendi y Mikel Merino, goleador épico y decisivo ante Portugal y Bélgica, han hecho historia este curso con el Arsenal, al que han dirigido a su primera ‘Premier League’ inglesa en 22 años. También alcanzaron la final de la Liga de Campeones, perdida contra el París Saint-Germain. Saliba, Raya y Merino comparten club desde 2024-25. En 2025-26 se sumó Zubimendi.

Ya son 188 partidos en cuatro temporadas de Jules Koundé, lateral derecho de Francia, en el Barcelona, en el que ha compartido la irrupción y la consolidación en el primer equipo de Lamine Yamal, Pablo Páez ‘Gavi’, Pedri González y Pau Cubarsí. Ya estaban Ferran Torres y Eric García, que se fue y volvió del Girona. Joan García llegó para este curso. Igual que antes lo hizo Dani Olmo. Muchos de ellos forman parte de la columna vertebral de la selección en el Mundial. También del Barcelona. Juntos han vuelto a ser campeones de Liga en este ejercicio. Aún se le resiste la Liga de Campeones.

El centrocampista Fabián Ruiz es la única representación en la selección española del doble y vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain, que cuenta con hasta cinco jugadores en la selección francesa. Son Lucas Hernández, Bradley Barcola, Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Warren Zaire-Emery, con los que ha compartido éxitos a las órdenes del entrenador Luis Enrique Martínez. Han sido los dominadores de los últimos dos años.

Rodrigo Hernández, capitán, referencia y jerarquía en el medio campo, representa la firmeza y el equilibrio de la selección española, con la que fue Balón de Oro y campeón de Europa. También tiene tanta trascendencia en el City. Su compañero Rayan Cherki tiene unas características completamente diferentes. Es invención, capaz de lo inesperado, con una calidad tremenda, a veces casi como de malabarista. La precisión de Rodri también es exacta. Ambos comparten club en el Manchester City.

Compañeros durante las últimas tres temporadas del Chelsea, campeón juntos del Mundial de Clubes en Estados Unidos hace un año, los dos laterales del conjunto londinense, uno por la derecha y otro por la izquierda, se reencuentran como rivales antes de que el español, titular indiscutible para Luis de la Fuente, emprenda su nueva aventura en el Real Madrid, con el que ya está firmado para el nuevo ejercicio.

Yéremy Pino, extremo de España, y Maxence Lacroix y Jean Phillipe Mateta, defensa y delantero de Francia, respectivamente, los tres suplentes habituales en ambas selecciones, forman parte ya de la historia del Crystal Palace, como parte del equipo que ha hecho por primera vez campeón europeo al club londinense. Fue este mismo curso en la final de la Liga Conferencia contra el Rayo Vallecano, con un triunfo por 0-1.