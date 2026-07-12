Hossam Hassan: "El nombre de Messi puede asustar un poco a algunos futbolistas"

"La palabra 'Messi' puede asustar un poco a algunos futbolistas", dijo el técnico de los 'faraones' en una entrevista con la cadena egipcia ONTV retransmitida esta madrugada, días después de la llegada del conjunto africano a Egipto tras la dura derrota contra Argentina (3-2) en octavos de final del Mundial 2026.

Hassan defendió la actuación de su equipo, que pese a ir ganando con dos goles de ventaja se deshizo psicológicamente en los últimos diez minutos y acabó sucumbiendo ante la albiceleste, algo que ya había anticipado antes del encuentro con la vigente campeona del mundo.

"Yo intentaba que los jugadores tuvieran una identidad técnica y táctica con la que trabajar, que no dependieran de un solo jugador. Además, en la parte psicológica, yo no quiero saber el nombre del equipo rival ni los nombres de sus jugadores", dijo el seleccionador en referencia a los grandes nombres del cuadro argentino.

Indicó que estuvo preparando desde el principio a sus futbolistas para jugar "sin mirar el color de la camiseta" del rival para no crear una sensación de inferioridad al equipo.

"Cuando doy un ejemplo táctico en las charlas, si Messi hace un movimiento, yo mismo evito decir su nombre. Prefiero decir 'el jugador número 10' o 'el número tal', para quitarles de la cabeza el respeto excesivo o el miedo", desveló.

El egipcio, muy crítico con el arbitraje en el encuentro de octavos, reiteró que el colegiado "generó tensión" con sus decisiones, lo que "afectó la parte técnica debido a la distracción que provocó" en el conjunto norteafricano: "Lo que pasaba cada rato ponía nerviosos a los jugadores, sacaba tarjetas y pitaba faltas al revés".

En este sentido, lamentó que su equipo lleva "dos años y medio intentando consolidar una identidad para el fútbol egipcio", con el objetivo de ganarse el respeto de los aficionados y de otras selecciones a priori superiores.