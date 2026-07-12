Independiente del Valle golea a Mushuc Runa y acaricia el bicampeonato

El Independiente del Valle sigue intratable y con paso firme hacia la corona. Con el mediocampista paraguayo, Hugo Quintana ingresando desde el minuto 64, el Independiente del Valle goleó por 1-4 este sábado al Mushuc Runa por la decimoctava fecha de la Liga Pro de Ecuador y dio un nuevo paso hacia obtención del bicampeonato con el sello del entrenador uruguayo Joaquín Papa.

La efectividad ofensiva del puntero desmanteló rápidamente cualquier resistencia del conjunto local en Ambato, reflejando la contundencia de sus atacantes en el marcador. Los tantos de la victoria fueron en dos ocasiones de uno de sus goleadores Djorkaeff Reasco, otro de Junior Sornoza y el cuarto fue del argentino Matías Perelló, mientras que Esteban Ávila anotó el descuento del Mushuc Runa.

El verdadero fenómeno de este equipo radica en su profundidad de plantilla y en la holgura con la que transita el certamen nacional, una realidad que se traduce directamente en las estadísticas. Sin repetir la misma alineación en ningún partido, el cuadro del Valle comanda sin ninguna presión la disputa del torneo, con 43 puntos, fruto de 14 triunfos, un empate y tres derrotas, y saca una ventaja de 14 enteros a Barcelona y al Aucas, que tienen 29 unidades cada uno.

Gran parte de este éxito colectivo se debe a la pizarra y a la rápida gestión del cuerpo técnico charrúa, que ha logrado potenciar todas sus líneas en tiempo récord. El mérito de Papa, que llegó a inicios de año a los Rayados del Valle, ha sido levantar y consolidar el nivel individual de todos sus jugadores que rápidamente entendieron y aplicaron la propuesta de juego del entrenador uruguayo, incluyendo a los debutantes juveniles con que cuenta el equipo.

Con el campeonato entrando en su recta decisiva, la regularidad del líder parece no tener fisuras, dejando la mesa servida para revalidar su corona. Si el Independiente del Valle mantiene su nivel de juego, ampliará la posibilidad para retener el título de la liga profesional ecuatoriana que ganó el año pasado.

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El drama del descenso y un milagro de chilena en Guayaquil

La jornada sabatina continuó su curso con realidades radicalmente opuestas en la Costa, donde la desesperación por mantener la categoría tiñó de dramatismo el terreno de juego. En el primer turno, el cero en el marcador castigó severamente las aspiraciones del conjunto local. Por su parte, Manta y Orense empataron 0-0, por lo que el primero se complicó más con la posibilidad de perder la categoría para el próximo año, al ratificar su último lugar, con 13 puntos, y su rival quedó décimo, con 23 unidades.

Sin embargo, el momento más épico del fin de semana se reservó para el puerto principal. En un partido de dientes apretados, la agonía se transformó en una obra de arte cuando el reloj expiraba. El Guayaquil City venció por 2-1 a Delfín, gracias a la remontada que logró con anotaciones del uruguayo Pablo González y una fantástica anotación de chilena del ecuatoriano Anderson Naula, en la última acción del partido. El descuento lo anotó el argentino Franco Ayunta.

Este desenlace agónico significó un tanque de oxígeno puro para las aspiraciones del conjunto ciudadano, hundiendo de paso a un rival directo en la zona baja: Con el triunfo, Guayaquil City es duodécimo, con 22 unidades, y Delfín, penúltimo, con 17.

La apasionante jornada del fútbol ecuatoriano no da tregua y promete mantener las emociones al límite en las próximas horas, cuando ruede el balón en los principales escenarios del país: La decimoctava fecha concluirá éste domingo con los partidos: Liga de Quito-Libertad; Deportivo Cuenca-Aucas y Emelec-Barcelona.