12 de julio de 2026 a la - 15:25
Konate: “El Real Madrid es un sueño, el club más grande de la historia”,
Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Ibrahima Konate, defensa de la selección de Francia y fichado por el Real Madrid para la próxima temporada, expresó este domingo que el conjunto blanco “es el club más grande de la historia”.
“Es un club excepcional y es un sueño, pero hasta que no te pones la camiseta creo que no te das cuenta”, expuso a los medios de comunicación, antes de viajar a Dallas para el partido de las semifinales del Mundial 2026 frente a España.