La CBF alude a un "nuevo ciclo" de la selección brasileña y desata una lluvia de críticas

El detonante del malestar fue un vídeo institucional de poco más de un minuto de duración difundido en las redes de la entidad con imágenes haciendo referencia al próximo Mundial en 2030, acompañado por un breve texto en la descripción: "Una película que no queríamos escribir sobre una historia que no podemos olvidar. Pueden creer. Que venga un nuevo ciclo".

Con una locución que se dirige directamente a los aficionados, con un "sabemos lo que están sintiendo", la CBF definió la eliminación sufrida el pasado 5 de julio contra la selección de Noruega como una derrota que llevará a los brasileños a donde quieren llegar.

"Vamos a guardar este día: Cinco de julio de 2026. El día en el que comienza nuestra próxima jornada. No solo con nuestro talento, sino con más estabilidad, más planificación, y mucho más trabajo duro. De aquí a cuatro años, mis amigas y amigos, prepárense. Estaremos aún más fuertes para buscar esa sexta estrella", reza el locutor al final del vídeo.

La afición reaccionó con indignación ante una federación cuyo plantel principal masculino selló otra prematura despedida frente a un rival europeo que prolongó la sequía de títulos de la Canarinha hasta los 28 años para 2030.

"Mucha apuesta, mucho marketing y poco fútbol" y "el día que tengamos jugadores de verdad y no influencers en la cancha, volveremos a creer", cuestionaron dos usuarios en la publicación.

"Otro vídeo para maquillar la derrota"; "la misma charla barata que ya no aguantamos más"; "enséñenle este vídeo a los jugadores"; "mientras hacemos estos videítos, Argentina está en semifinal", fueron alguno de los comentarios de los hinchas.

Las respuestas en las redes también se inundaron rápidamente de reproches hacia el planteamiento táctico del equipo en el torneo.

"¿Jugar replegados contra Noruega en una Copa del Mundo? ¿Cómo quieren que creamos?", expresó un usuario.

"Olviden el modelo europeo de jugar, precisamos rescatar nuestra esencia", comentaron.

Algunas voces de peso, como la del exdelantero Romário, campeón mundial con Brasil en EE.UU. 1994, centraron sus críticas tras la eliminación en el entrenador Carlo Ancelotti; a supuestos cambios tardíos, algunos que consideraron incluso errados, y al fracaso a la hora de imprimir una identidad de juego al actual plantel.

Periodistas deportivos plantearon que ya la convocatoria partió errada, con Neymar en el centro de los focos, y fueron contra los jugadores, señalando con dureza la fragilidad de un mediocampo y una defensa que no solo facilitaron el doblete noruego, sino también un gol tempranero de Japón y una fase de grupos que resultó sumamente sufrida para la pentacampeona.

Antes de que inicie el actual Mundial, la CBF le extendió el contrato al técnico italiano hasta 2030, en un intento por mejorar la estabilidad tanto dentro de la selección brasileña, que acumula cinco entrenadores desde Catar 2022, como de la propia CBF, que sufrió una crisis política y judicial que acabó con la destitución de su expresidente en 2025.