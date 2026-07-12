Fútbol Internacional
12 de julio de 2026 a la - 15:30

Lacroix: “Lamine Yamal es muy bueno, pero nuestra defensa también”

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Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Maxence Lacroix, central de la selección francesa, admitió este domingo que el extremo español Lamine Yamal, su rival en las semifinales del Mundial 2026 del próximo martes, “es muy bueno”, pero la defensa gala “también”, al tiempo que recalcó que sólo han encajado dos goles en esta edición del torneo.

Por EFE

“Somos conscientes de nuestras cualidades. Sabemos que España también tiene una plantilla muy buena, que también ha hecho un gran recorrido aquí. Después, nosotros jugamos todos los partidos para ganarlos. Todos los rivales son muy buenos jugadores y muy buenos equipos y los respetamos, pero tenemos un objetivo, que es ganar, y nos vamos a concentrarnos en eso”, valoró a dos días del choque ante España.

Y habló de Lamine Yamal: “Se defiende dando lo mejor. Es muy bueno y ya lo ha demostrado varias veces en este Mundial que puede hacer daño; pero nuestra plantilla también lo es, con la calidad defensiva que tiene. No hemos encajado muchos goles ni hemos concedido muchas ocasiones”.

Francia, según explicó, afronta “bien” el encuentro.

“Nos estamos preparando porque sabemos que va a ser un gran partido. Una semifinal de un Mundial, contra cualquier rival, siempre es complicada. Es un gran momento y un partido importante. Estamos aquí para prepararnos de la mejor manera y en las mejores condiciones”, añadió.