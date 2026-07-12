Rodrigo Zalazar, sobre Uruguay en el Mundial: "Fue difícil; esperábamos muchísimo más"

El hispanouruguayo, que fue convocado por el argentino Marcelo Bielsa, ya exseleccionador de Uruguay, para la cita de Estados Unidos, Canadá y México, afirmó a los periodistas que la Celeste tiene "un gran equipo, de buenísimos jugadores que van a los mejores clubes del mundo, pero, bueno, puede pasar, es el fútbol", dijo sobre su pobre papel en el Mundial.

Rodrigo Zalazar, de 26 años y formado en las canteras del Albacete -su ciudad natal- y del Málaga, no jugó ningún minuto en la Copa del Mundo 2026, en la que su selección empató 1-1 ante Arabia Saudí y 2-2 contra Cabo Verde, y perdió por 0-1 con España en la fase de grupos, pero recalcó que "ahora sólo queda trabajar para esperar el próximo Mundial y también la Copa América".

El internacional uruguayo, hijo del exfutbolista José Luis Zalazar y hermano de Kuki, también excanterano del Málaga y ahora en el Ceuta, y de Mauro -del Schalke 04 alemán-, intenta olvidar el traspié vivido con Uruguay en el Mundial. "Ya pedimos disculpas a nuestra gente y ahora ya trabajar para estar preparados para los próximos", aseveró.

"Siempre digo que estoy muy agradecido a Bielsa, porque él fue el que me dio la oportunidad de debutar con la selección, que creo que para todo jugador es lo más grande que hay, poder representar a su país. La verdad es que estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y siempre le desearé lo mejor", indicó el futbolista del Sporting de Portugal.

Rodrigo Zalazar, siete veces internacional con Uruguay con 2 goles marcados, asistió este domingo en Málaga junto a su esposa a la inauguración de un centro de pilates en el barrio de Teatinos y destacó que esta ciudad le "encanta", que su padre está muy vinculada a ella y que él y su familia tienen pensado "vivir aquí" en un futuro.

"Es una ciudad que tiene un encanto como ninguna otra; la verdad es que estamos muy felices aquí y siempre que podemos, venimos a pasar unos días", explicó el centrocampista hispanouruguayo, quien también celebró el ascenso del Málaga a LaLiga EA Sports y se mostró "muy contento" por ello.

Dijo que "en los últimos años se veía que venía sufriendo un poco más", con un equipo con "muchos chicos jóvenes", lo que le "sorprendió bastante", pero al final "han demostrado lo que es el Málaga y han conseguido ponerlo donde merece estar, por la historia y la grandeza del club", y añadió: "es una locura, ojalá se queden muchos, muchos años en Primera".