Una pelea en la grada en un partido de la Donosti Cup en Tolosa termina con dos heridos

Los hechos sucedieron en el campo de fútbol de Usabal, donde se jugaba un partido de categoría alevín entre el Elitec de Murcia (España) y Las Vegas 2 de Estados Unidos.

Efectivos de la Ertzaintza (la policía autonómica vasca) se desplazaron al lugar tras recibir el aviso de que se había producido un altercado en la grada entre las dos aficiones.

Finalmente, dos personas fueron trasladadas a la Clínica la Asunción de Tolosa por las heridas que presentaban, ha precisado Seguridad.

La misma fuente ha precisado que el partido pudo reanudarse después aunque con las aficiones separadas por seguridad.