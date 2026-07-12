Una semifinal de 2.740 millones de valor de mercado, con Francia 300 millones superior

Son Lamine Yamal, con 200 millones; Kylian Mbappé, con 180; y Michael Olise y Pedri González, con 150 cada uno. Sólo el noruego Erling Haaland, también con 200 millones como el extremo internacional español del Barcelona, figura también en el ‘top cinco’ de los valores que otorga a cada futbolista la página web especializada ‘Transfermarkt’.

Francia es la selección más poderosa en ese sentido. Sus 1.520 millones de euros no los alcanza nadie en el mundo. España es la tercera, con 1.220 millones de euros. Entre ambos está Inglaterra, también semifinalista y, en su caso, con 1.360 millones de euros. Argentina, que completa el cuadro de las cuatro mejores del Mundial 2026, tiene 807,5 millones.

En el choque entre España y Francia de este martes hay hasta siete jugadores con cien millones de euros o más de valor. Dos están a las órdenes de Luis de la Fuente (los citados Lamine Yamal y Pedri) y cinco de Didier Deschamps, que amplifican la potencia que tiene a su disposición: los citados Mbappé y Olise más Desiré Doué (120 millones), William Saliba (100) y Ousmane Dembélé, también con 100 millones.

Además, contando a esos siete futbolistas, hay un total de 22 hombres en los 50 millones de euros o más de valor.

Siete son de España (los 200 de Lamine Yamal, los 150 de Pedri, los 80 de Pau Cubarsí, los 75 de Martín Zubimendi, los 60 de Dani Olmo y los 50 de Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres).

Y 15, más del doble, de Francia: Kylian Mbappé (180), Michael Olise (150), Desiré Doué (120), William Saliba (100), Ousmane Dembélé (100), Rayan Cherki (90), Warren Zaire-Emery (80), Dayot Upamecano (70), Bradley Barcola (70), Aurelien Tchouameni (70), Jules Koundé (60), Maxence Lacroix (50), Magnes Akliouche (50), Manu Koné (50) y Marcus Thuram (50).

Por líneas, los porteros de Francia suman 57 millones de euros de valor de mercado, superados por los 97 millones de los tres guardametas españoles, con los 22 de Unai Simón, los 30 de David Raya y los 45 de Joan García en el Athletic Club, el Arsenal y el Barcelona, respectivamente. Mike Maignan, el titular del equipo galo, tiene 20.

En la defensa, ‘Les Bleus’ suman 404 millones de euros por los 288 de la ‘Roja’, mientras que en el medio campo es al revés (de los 420 de España a los 312 de Francia), pero la diferencia más sustancial está en el ataque, entre los extremos y los delanteros, pese a que la selección española cuenta con el futbolista con más valor de mercado de todos: Lamine Yamal, con 200 millones.

Aun así, el ataque de Francia está valorado en 750 millones de euros, entre Bradley Barcola, Michael Olise, Desiré Doué, Magnes Akliouche, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Jean Phillipe Mateta, por los 417,8 de España, con Lamine Yamal, Ferran Torres, Álex Baena, Nico Williams, Yéremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias.

- Los valores de mercado del Francia-España:

Francia (1.520 millones de euros): Kylian Mbappé (180), Michael Olise (150), Desiré Doué (120), William Saliba (100), Ousmane Dembélé (100), Rayan Cherki (90), Warren Zaire-Emery (80), Dayot Upamecano (70), Bradley Barcola (70), Aurelien Tchouameni (70), Jules Koundé (60), Maxence Lacroix (50), Magnes Akliouche (50), Manu Koné (50), Marcus Thuram (50), Ibrahima Konaté (45), Malo Gusto (35), Jean Phillipe Mateta (30), Robin Risser (30), Theo Hernández (20), Mike Maignan (20), Lucas Hernández (18), Adrien Rabiot (18), Brice Samba (7), Lucas Digne (6) y N’Golo Kante (4).

- España (1.220 millones de euros): Lamine Yamal (200), Pedri González (150), Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60), Marc Cucurella (50), Rodrigo Hernández (50), Ferran Torres (50), Joan García (45), Álex Baena (40), Nico Williams (40), Eric García (40), Marc Pubill (35), Pedro Porro (35), David Raya (30), Yéremy Pino (30), Fabián Ruiz (30), Pablo Páez, ‘Gavi’ (30), Víctor Muñoz (30), Mikel Merino (25), Mikel Oyarzabal (25), Unai Simón (22), Marcos Llorente (20), Alejandro Grimaldo (20), Aymeric Laporte (8) y Borja Iglesias (2,80).