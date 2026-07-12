Uruguay busca que Diego Forlán lidere la sub-20 y dirija a la mayor de manera interina

Así lo informó este domingo a la Agencia EFE el presidente del ente rector del fútbol local, Ignacio Alonso, quien explicó que el reemplazante de Marcelo Bielsa se designará sobre fin de año o al inicio de 2027.

De acuerdo con esto, Forlán estaría al mando de la Celeste en los seis amistosos de fecha FIFA que se jugarán hasta ese momento y lideraría el proceso de la sub-20, que en enero del próximo año buscará en el sudamericano de la categoría sellar el boleto al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Nacido en Montevideo en mayo de 1979, el exfutbolista es dueño de una extensa carrera que incluyó clubes como los españoles Villarreal y Atlético de Madrid, el Manchester United inglés, el Independiente argentino o el Inter de Milán italiano.

El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos incluye la Premier League, la FA CUP, la Intertoto, la UEFA Europa League y la Supercopa, entre otros campeonatos.

También tuvo un destacado paso por la selección de Uruguay, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002, de Sudáfrica 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro, y de Brasil 2014.

Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay.

Entre otros galardones obtenidos, Forlán conquistó el Trofeo Pichichi de la Liga Española en la temporada 2008-2009, la Bota de Oro de la UEFA y el Trofeo EFE en 2005.

Como entrenador, 'Cachavacha' dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en 2021.

Ese mismo año, en una entrevista con la Agencia EFE, afirmó que soñaba con dirigir a la selección de su país o algún equipo europeo de los que defendió.