Yakin: "Jugamos contra Argentina, 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR"

Al día siguiente de la derrota ante Argentina, el presidente de la Federación Suiza de Fútbol (SFV), Peter Knäbel, el director de la selección nacional, Pierluigi Tami, y el seleccionador, Murat Yakin, comparecieron ante los medios.

Yakin fue tajante respecto a la actuación del árbitro ante Argentina y dijo que Suiza "no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR".

Se mostró particularmente molesto por la expulsión de Breel Embolo: "Me parece una regla innecesaria".

Knäbel también pidió una aplicación coherente de las reglas, pero recalcó: "No queremos ser malos perdedores".

"Estamos tristes. Es comprensible al día siguiente del partido. Pero, sobre todo, estamos orgullosos", afirma Knäbel.

Tami también subraya: "Debemos estar orgullosos de cómo nuestro equipo nos representó en un torneo tan importante".