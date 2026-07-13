Argentina ya palpita la semifinal ante Inglaterra con canciones contra su histórico rival

Las letras aluden tanto al plano futbolístico como a la guerra de las Islas Malvinas de 1982, el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago que dejó cientos de muertos y una profunda huella en la sociedad argentina.

A medida que el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue avanzando en esta Copa del Mundo, uno de los cánticos que más fuerza ganó en las tribunas, las redes sociales y los festejos fue 'La cuarta estrella', cantada incluso por los jugadores de la Albiceleste.

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", dice uno de los pasajes de la canción, en alusión a aquel conflicto, a la memoria de Diego Armando Maradona y al hecho de que este Mundial es casi con seguridad el último de Lionel Messi, que acaba de cumplir 39 años.

En los últimos días se popularizó también una canción creada por el payador Pedro Saubidet y que grabó junto a su hija de ocho años, luego replicada por numerosos artistas y usuarios en las redes sociales.

"Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el narigón, y que la cuarta estrella brille en el cielo de mi nación", menciona el estribillo, recordando el gol con la mano de Maradona ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986 conocido como la Mano de Dios y a su entonces entrenador, Carlos Salvador Bilardo.

En paralelo, grupos de aficionados comenzaron a difundir desde la victoria el sábado por 3-1 ante Suiza por los cuartos de final y la confirmación del choque ante Inglaterra canciones con frases como: "Inglaterra espéranos un poquito más, ya nos vamos a encontrar", "Los ingleses tienen miedo porque saben que esta banda tiene huevos" y "En el Azteca ya corrieron, y en Miami los vamos a correr de nuevo".

Una de ellas pone el foco en los soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas, la mayoría jóvenes que recién cumplían su mayoría de edad, con los versos: "Por Argentina yo dejo la vida, como los pibes en las Malvinas, ay Inglaterra te pido un combate".

Tras eliminar la victoria del sábado ante Suiza, los propios futbolistas de la Albiceleste celebraron con los aficionados en el estadio y recuperaron otro de los cánticos tradicionales de las tribunas argentinas: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés".

La frase, acompañada por los saltos de los aficionados, retumbó también en incontables esquinas del territorio argentino durante los festejos por el pase a semifinales.