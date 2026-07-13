El Sporting de Gijón anuncia el fichaje del extremo ruso Nikita losifov

El atacante, de 25 años, superó a su llegada a Gijón el reconocimiento médico pertinente y se incorpora con efecto inmediato a la dinámica de la primera plantilla, a las órdenes del técnico argentino Nicolás Larcamón.

Nacido en Tambov (Rusia) el 11 de abril de 2001, el extremo se formó en la Academia del Spartak de Moscú antes de pasar a la categoría juvenil del Lokomotiv de Moscú, club con el que debutó en el primer equipo en 2020.

El futbolista dio el salto al fútbol español la temporada 2021/22 de la mano del Villarreal B, con el que logró el ascenso a Segunda División y se estrenó ese mismo curso con el primer equipo amarillo, para después pasar por las filas del Mirandés y del Castellón, este último club con el que sumó un nuevo ascenso a la categoría de plata.

En el verano de 2024 firmó por el Celje esloveno, equipo con el que se proclamó campeón de liga como máximo goleador del torneo y con el que también ganó la Copa de Eslovenia, además de disputar la pasada campaña la Conference League, competición en la que anotó tres goles y repartió una asistencia.

El extremo, que ha sido internacional Sub 21 con Rusia, se convierte así en el quinto fichaje del conjunto rojiblanco para la presente ventana de mercado, tras las incorporaciones de Egoitz Arana, Jorge Sáenz, Aimar Duñabeitia y Emanuel Gularte.

El club asturiano, a través de un comunicado con el que oficializó su incorporación, deseó al jugador "el mayor de los éxitos" en su nueva etapa como futbolista rojiblanco.