Video: Atlanta United oficializa el fichaje de Junior Alonso

Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica tendrá en el Atlanta United como compañero a Miguel Almirón, siendo dirigido por el conocido Gerardo “Tata” Martino, quien fuera conductor de la Albirroja entre el 2007 y el 2011.
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La carrera del correcto deportista, de 33 años, comprende los clubes Cerro Porteño, Lille de Francia, Celta de Vigo, España, Boca Juniors de Argentina, Atlético Mineiro y Krasnodar de Rusia.
En Brasil tuvo dos ciclos en el Galo de Belo Horizonte, el primero mucho más exitoso que el segundo.
Alonso totaliza 76 presentaciones con la selección mayor paraguaya (3 goles anotados), 35 en Eliminatorias, 27 en amistosos, 9 en Copa América y 5 en el Mundial 2026.