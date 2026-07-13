Video: Chico Díaz supera las pruebas médicas en Barcelona

“Todo listo, Sergio. Nuestro nuevo jugador superó con éxito los chequeos médicos”, posteó el Barcelona de Guayaquil, en referencia a Sergio Ismael “Chico” Díaz, quien fue al fútbol ecuatoriano convencido del proyector del técnico venezolano César Farías, quien lo dirigió en Cerro Porteño, en 2016.

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Sergio Díaz es un talentoso volante ofensivo surgido en el Ciclón, en el que “explotó” a tan corta edad, siendo transferido al Real Madrid de España, justamente a mediados de 2026, tras su irrupción en Primera con Farías.

Todo listo, Sergio. ✅

Nuestro nuevo jugador superó con éxito los chequeos médicos.#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/s0eogqdiN0 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 13, 2026

Lamentablemente, Chico no pudo consolidarse, militando en España en Real Madrid Castilla y Deportivo Lugo, hasta retornar al continente americano, en clubes grandes como Corinthians y América de México.

El enganche tuvo tres etapas en el Ciclón, militó en Panetolikos de Grecia y últimamente actuó en Sportivo Luqueño, con un rendimiento intermitente.

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La Liga ecuatoriana, que está en pleno desarrollo, es liderada por Independiente del Valle, con 43 puntos. En Aucas marcha segundo, con 32, mientras que el Barcelona completa el podio, con 30.