Zaïre-Emery: "A Mbappé no le gusta perder contra España"

“A Kylian lo conocemos todos. Es un jugador top. Ha sido MVP en tres ocasiones y en este tipo de escenarios se desenvuelve muy bien. No le gusta perder contra España, no quiere perder contra la selección española y va a hacer todo lo posible por ganar. Y a nivel colectivo sabemos muy bien el plan que tenemos que hacer para ganar el partido”, dijo en rueda de prensa.

Por otro lado aseguró que “no” hacen caso de las declaraciones de Lamine Yamal en las que aseguró que tiene que ser Francia la que tenga “miedo” de España.

“No leo lo que se dice. Recuerdo que cuando nos enfrentamos al Barça con el PSG también se habló fuera de la cancha, pero nos centramos en el césped. No tenemos en cuenta estas declaraciones”, contestó.

“Tenemos que preguntarle a España, no se lo que piensan ellos o lo que han dicho. Nosotros somos Francia y no tememos a nadie. Lo otro son declaraciones que se dan en el fútbol, pero no sirven para nada. El partido se juega mañana y no en las redes sociales ni en los medios de comunicación”, completó.

Además, ensalzó a Lamine Yamal al ser cuestionado sobre el futbolista de la selección española.

“Todos conocemos sus enormes cualidades futbolísticas, pero lo importante es que nos enfrentamos a un equipo excelente, como nosotros, que tenemos cuatro delanteros extraordinarios y muchos recursos desde el banquillo”, declaró.

“El fútbol es un deporte colectivo. Y la selección española tiene once jugadores titulares y futbolistas del banquillo muy buenos. Lamine Yamal atesora una enorme calidad en el regate, es muy rápido… pero nosotros también somos buenos. Antes de hablar de él, hay que hablar de todo el equipo español, que tiene jugadores de clase mundial en todas las posiciones; igual que nosotros”, completó.

Por otro lado declaró que quieren “tomarse la revancha de la Eurocopa” de 2024 en la que España eliminó a Francia (2-1), y ensalzó la calidad de España en todos los puestos.

“La selección española atesora muchas cualidades con el balón. Por nuestra parte, somos muy rápidos, fuertes en los balones divididos… tratamos de contrarrestar el juego del rival. El objetivo lo tenemos muy claro, queremos la victoria”, dijo.

Un Zaïre-Emery que ensalzó la experiencia que tiene Francia a pesar de su juventud.

“Somos un equipo joven, pero con jugadores experimentados y maduros que hemos disputado grandes encuentros, de gran relevancia. Y estamos acostumbrados a este tipo de partidos. Vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final”, comentó.