Didier Deschamps: “Confirmo que España es la favorita”

La tensión aumenta en Texas de cara al asalto por la gran final. Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia, afirmó que, para él, España, su rival de este martes en la primera semifinal del Mundial 2026, “es favorita”, tal y como aseguró al principio de la competición.

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En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador galo cargó la presión sobre el conjunto de Luis de la Fuente, amparándose en los números del equipo español durante el torneo. “Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo -ironizó-. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos”

Un choque de gigantes sin mirar al pasado

El preparador francés augura una batalla futbolística de primer nivel en territorio estadounidense debido al arsenal que manejan ambos banquicios. “Puede ser un partido espectacular, por la calidad de los dos, por el nivel ofensivo que tienen”, añadió el técnico.

Respecto a los últimos precedentes que cayeron del lado español (Eurocopa y Liga de las Naciones), Deschamps prefirió pasar página de inmediato y centrarse únicamente en el presente: “No hay lecciones que aprender, sino una verdad sobre el césped. Son competiciones distintas. No es el mismo nivel de competición. Somos consecuentes con la calidad que tienen, por eso solo les han marcado un gol, porque es difícil quitarles la pelota. Vamos a ver quién tiene el balón. No es ningún tipo de revancha”.

Las dudas de Tchouaméni y el peligro de Lamine Yamal

En el apartado médico, Deschamps no aclaró si mañana podrá contar con el madridista Aurelién Tchouameni, ausente por lesión los dos últimos entrenamientos, y descartó que tenga ningún problema Kylian Mbappé. “Aurelien no jugó los dos últimos partidos, porque el riesgo era elevado. Está mejor, pero no está recuperado al ciento por ciento. Es una semifinal y jugó hace 15 días su último partido. Lo importante es que está con nosotros. Ahora está disponible”

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Para finalizar, al ser interrogado sobre el impacto del joven Lamine Yamal en el torneo, el seleccionador de los Bleus prefirió mandar un mensaje de confianza hacia sus propios futbolistas, restando peso a los antecedentes inmediatos. “Nosotros también tenemos jugadores de calidad. Esperamos clasificarnos. La experiencia anterior cuenta, pero estamos en otro nivel y en otra competición”, agregó.