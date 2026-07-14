Cambian de estadio partido entre Universidad Central y Santos tras terremotos en Venezuela

Asunción, 14 jul (EFE).- El partido entre la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, previsto para el próximo 21 de julio, se disputará en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia y no en Caracas, después de los terremotos del pasado 24 de junio, anunció este martes la Conmebol.