El Barça completa la primera sesión del curso

Este futbolista, uno de los puntales del Barça Atlètic de Juliano Belletti, es pretendido por el Girona para su nuevo proyecto en LaLiga Hypermotion, pero la operación no se ha cerrado a la espera de que ambos clubes se pongan de acuerdo.

En la sesión, en la que no participaron los mundialistas que han finalizado su participación en la Copa del Mundo, estuvieron presentes nueve futbolistas del primer equipo, entre ellos Marc Andre ter Stegen, que tiene pendiente su futuro en el Ajax de Amsterdam.

También se entrenaron Wojtiech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji.

En el entrenamiento, Flick contó con hasta dieciséis jugadores del equipo filial y del juvenil: Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas.

El entrenamiento dio comienzo a las 9:30 CET, una hora y media antes de lo habitual, para evitar en lo posible el calor. Mañana miércoles el equipo repetirá la sesión matinal y añadirá otra por la tarde, a partir de las 18:00 CET.