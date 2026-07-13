Video: dos jóvenes de 18 años resultan heridos en violento choque de moto en Luque

Un accidente de tránsito registrado este lunes dejó como saldo a dos jóvenes de 18 años con lesiones de consideración. El percance ocurrió alrededor de las 13:30, sobre la calle Campo Vía, casi Fotógrafos del Chaco, en la zona de acceso al asentamiento 24 de Octubre, en Isla Bogado, Luque.

Las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta Kenton Dakar cuando impactaron contra un automóvil que realizaba un giro hacia la izquierda. Ambos circulaban sin casco de protección, según confirmó la Policía Nacional.

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Cámaras captaron que la motocicleta circulaba a alta velocidad

El comisario Darío Ledesma, jefe de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, informó que los motociclistas viajaban en dirección Luque-San Lorenzo cuando, al llegar a la intersección con una calle sin denominación, chocaron contra el costado de un automóvil Toyota Raum que circulaba en sentido contrario e intentaba ingresar a dicha vía.

De acuerdo con el jefe policial, imágenes de circuito cerrado muestran que la motocicleta circulaba a alta velocidad al momento del impacto. Tras la colisión, ambos ocupantes cayeron violentamente sobre el pavimento.

Bomberos voluntarios acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladaron a los heridos hasta el Hospital General de Luque. Posteriormente, uno de los jóvenes fue derivado al Hospital de Traumas debido a la gravedad de su estado.

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Uno permanece grave y el conductor dio negativo al alcotest

Las víctimas fueron identificadas como Enzo Mathías Cáceres Duarte, conductor de la motocicleta, y Francisco Fabián Miranda Estigarribia, ambos de 18 años y domiciliados en Luque.

El conductor del automóvil, identificado como Aurelio Ramírez Benítez, de 56 años, fue sometido a la prueba de alcotest por disposición policial. El examen arrojó resultado negativo, con 0,000 mg/L de alcohol en sangre.

El fiscal de turno dispuso la incautación preventiva de ambos vehículos, que quedaron depositados en la sede de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

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La falta de casco agrava las consecuencias

El comisario Ledesma confirmó que ninguno de los ocupantes de la motocicleta utilizaba casco al momento del choque, un elemento de seguridad obligatorio cuya ausencia incrementa considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en accidentes de tránsito.

La Policía Nacional continúa con la investigación del caso y analiza las imágenes de circuito cerrado que registraron el momento de la colisión para determinar la dinámica del siniestro.