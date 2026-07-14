El centrocampista argentino Juan Manuel Requena jugará en el Universitario

El jugador, de 27 años, llegó a la U procedente del Unión La Calera chileno, aunque desarrolló gran parte de su carrera en equipos argentinos como Brown de Adrogué, Estudiantes de Caseros, San Martín de San Juan, Santamarina, San Telmo y Atlanta Militó, además del Deportivo Táchira venezolano, equipo con el que disputó la Copa Libertadores.

El Universitario añadió que su incorporación "responde al objetivo del club de fortalecer el plantel con miras al Torneo Clausura y los retos de la presente temporada" que incluyen la búsqueda de un histórico tetracampeonato nacional.

"¡Bienvenido a tu nueva casa, 'Juanma'!", concluyó el equipo que dirige el argentino Héctor Cúper, que en las últimas semanas también ha incorporado al delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula y a los centrocampistas nacionales Jordan Guivin y Adrián Quiroz.