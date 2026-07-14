Compra de camiones en Asunción: Grau denuncia pliego direccionado y falta de control

Este martes, durante una entrevista con el programa Mesa con EVP, el concejal Álvaro Grau reiteró su denuncia de presunto direccionamiento en la compra directa de 11 camiones nuevos por más de G. 13.606 millones realizada por la administración del intendente Luis Bello (ANR-HC). El edil sostuvo que el proceso se desarrolló sin la debida transparencia y al margen del control de la Junta Municipal.

Grau cuestionó además que, pese al elevado monto de la adquisición, la Intendencia no haya comunicado la operación a la Junta Municipal, aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó hacerlo.

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Cuestionan especificaciones técnicas

Según el concejal, la principal irregularidad radica en las especificaciones técnicas incluidas en el pliego de bases y condiciones, las cuales —afirmó— limitarían la competencia al favorecer a determinadas marcas de camiones.

Como ejemplo, mencionó la exigencia de un sistema de frenos “Top Brake”, tecnología patentada por un fabricante específico, así como la solicitud de una capacidad determinada de la tolva de los camiones recolectores. A su criterio, este tipo de requisitos reduce progresivamente la cantidad de oferentes hasta dejar a un único proveedor en condiciones de cumplir.

Grau explicó que, al tratarse de una compra directa y no de una licitación pública, el pliego no fue sometido al análisis de la Junta Municipal, eliminando un mecanismo de control sobre las condiciones de la contratación.

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Denuncia falta de respuestas y sobrecostos

El edil también sostuvo que durante el proceso más de 70 consultas, protestas y pedidos de aclaración presentados por empresas interesadas no fueron respondidos por la Municipalidad. Indicó que la única contestación consistió en remitir a los oferentes al propio pliego, sin aclarar los cuestionamientos planteados.

Asimismo, afirmó que la empresa finalmente adjudicada presentó una oferta cercana a G. 400 millones por encima del precio ofertado en una adquisición anterior de características similares. Para Grau, esa diferencia refleja la confianza de que obtendría la adjudicación.

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Plazo de entrega bajo sospecha

Otro de los aspectos cuestionados fue el plazo de entrega de 35 días establecido en el llamado. El concejal señaló que, tras revisar compras anteriores de camiones realizadas por la Municipalidad de Asunción, no encontró antecedentes de un plazo tan reducido.

A su entender, esa condición habría desalentado la participación de otros competidores, ya que incluso proveedores del Mercosur difícilmente podrían cumplir con ese tiempo de entrega. Agregó que ese requisito también deberá ser verificado durante la ejecución del contrato para determinar si efectivamente los vehículos fueron entregados dentro del plazo establecido.

Grau insistió en que la falta de controles, el escaso acceso a la información y las condiciones fijadas en el proceso generan sospechas sobre la transparencia de la millonaria compra y justifican un mayor seguimiento por parte de los organismos de control.