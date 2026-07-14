Detienen en Santiago a un hombre con orden de captura nacional e internacional por presuntos hechos de abuso sexual

Según el informe del área de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Misiones, el procedimiento se realizó a las 20:00 en la intersección de las calles 14 de Mayo y Mariscal José Félix Estigarribia, del barrio Fátima, en cumplimiento del Oficio Judicial N ° 335i/2026 del Juzgado Penal de Garantías N ° 10 de Asunción.

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El detenido

El detenido fue identificado como Derlis Gustavo Fleitas (30), quien contaba con requerimiento de captura internacional solicitado por la República Argentina. El hombre es requerido por la presunta comisión de hechos punibles de abuso sexual y exhibiciones obscenas reiteradas, agravados por la convivencia y su condición de guardador de la víctima, una menor de 18 años.

El operativo estuvo encabezado por el subjefe de la comisaría, oficial inspector Pedro González, junto con el equipo de INTERPOL a cargo del subcomisario Mario Escobar. Tras los trámites legales correspondientes y el examen médico el mismo fue trasladado hasta la sede de INTERPOL en Asunción, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.