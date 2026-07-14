El Gobierno español reprocha a Rajoy que todavía no haya pedido disculpas

Saiz se ha referido así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al artículo de Rajoy publicado el viernes en el diario digital El Debate en el que dijo que la selección de fútbol de Francia juega "sin franceses".

A la ministra le han preguntado si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se refería a ese artículo de Rajoy cuando ha dicho que se sentía avergonzado al saludar al primer ministro francés, Sébastian Lecornu, al llegar al desfile militar en París, como se aprecia en las imágenes grabadas a distancia.

"No he visto las imágenes del desfile", ha respondido Saiz, antes de recordar que Sánchez ya ha manifestado en una red social claramente su posición sobre el comentario de Rajoy, del que, a su juicio, los españoles "no se sienten representados".

Antes de esa pregunta, al inicio de la conferencia de prensa, Saiz ha deseado "mucho ánimo" y "toda la suerte del mundo" a los jugadores españoles que en unas horas van a disputar una semifinal del mundial contra Francia, "un partido que, sin duda, va a volver a mantener en vilo a millones de españoles y españolas".

Ha añadido que la selección española es "un orgullo" y que "cuando un equipo representa tan bien a un país a través del talento, del compromiso y de la generosidad sobran los discursos que pretenden poner etiquetas a quienes lo hacen posible".

"El fútbol es una de las grandes herramientas de integración", ha dicho, en una velada referencia inicial ya a la frase de Rajoy, para añadir que el balompié "tiene la capacidad de derribar barreras, de crear comunidad y de hacer que millones de personas se reconozcan en un mismo proyecto compartiendo una misma ilusión".

Saiz ha dicho también que "España es un país abierto, diverso y solidario" y que "el fútbol son valores, es integración y es no al racismo".