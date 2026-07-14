El Inter Miami ficha cedido al central ecuatoriano Fricio Caicedo

Se incorpora a un plantel lleno de estrellas como Leo Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul o el recién incorporado Casemiro.

"Mis objetivos son jugar, tener minutos, ser titular y ganar muchos trofeos", declaró Caicedo. "Vine a Miami porque mi deseo era estar al lado de Messi, que es el mejor del mundo, sin duda. Vengo a hacer historia aquí y a demostrar lo que soy", añadió.

Zurdo y de 1,96 metros de estatura, Caicedo se formó en la cantera de LDU Quito, en el que pasó una temporada en el equipo sub-20.

El central debutó con la selección absoluta de Ecuador al entrar en la segunda parte de la victoria por 2-1 ante Arabia Saudí, en un amistoso de preparación para el Mundial de 2026 para el que lo convocó el seleccionador Sebastián Beccacece.

"Fricio es un jugador joven, con mucho potencial y una gran proyección. Estamos muy contentos de que se sume al proyecto", afirmó el director deportivo del Inter Miami, Alberto Marrero, que resaltó la potencia física del jugador, su fuerza en el juego aéreo y su velocidad para disputar los balones divididos.

Ocupará una plaza de la iniciativa sub-22 de la liga estadounidense y su incorporación está pendiente de que reciba el visado P-1 y el certificado de transferencia internacional (CTI).