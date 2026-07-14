El Manchester United ficha a Tielemans hasta 2031

“Tras llegar en traspaso libre procedente del Leicester City en 2023, Tielemans deja al Villa como campeón de la Liga Europa, marcando una espectacular volea en la final que puso al equipo de Unai Emery en camino a la victoria sobre el Friburgo en mayo. Tielemans fue uno de los favoritos de los aficionados (…). Miembro popular y muy respetado del vestuario, todos en el Aston Villa quieren agradecer a Youri por su servicio al club y desearle lo mejor en su futura carrera”, expresó, por su parte, el club de Birmingham, del que sale rumbo al Mánchester.

Tielemans, que ha disputado 134 partidos en el Aston Villa, con diez goles, y que viene de jugar y capitanear en el Mundial 2026 a la selección de Bélgica, con la que suma 90 encuentros con 15 tantos, emprenderá ahora un nuevo ciclo en el Manchester United, que disputa la Liga de Campeones, a las órdenes de Michael Carrick.

“Es difícil describir lo orgulloso que estoy de unirme al Manchester United. Fichar por un club tan especial se siente increíble, es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol. He tenido el privilegio de experimentar éxito en el juego y eso solo ha aumentado mi determinación para lograr más. La ambición de todos en el club es extremadamente clara: todos estamos decididos a luchar por los trofeos más importantes en los próximos años”, remarcó el centrocampista a los medios oficiales de su nuevo club.

"Youri ha sido constantemente uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League durante los últimos siete años. Tiene todas las cualidades técnicas, así como la ambición y la mentalidad, para triunfar en el Manchester United”, valoró Jason Wilcox, director deportivo de los ‘Diablos Rojos’, el mismo apodo con el que se conoce a la selección de Bélgica.

“La constancia de Youri es excepcional. Añadirá más fortaleza, creatividad y liderazgo a nuestra plantilla. Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de su influencia y experiencia, tanto en el campo como en el vestuario, mientras seguimos construyendo un equipo listo para luchar por los mayores logros”, añadió Wilcox sobre Tielemans, que, además del Aston Villa, ha jugado en el Anderlecht, el Mónaco y el Leicester City.