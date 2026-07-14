El uruguayo Álvaro Rodríguez deja el Elche rumbo al Bournemouth

Álvaro Rodríguez pone fin a su etapa como franjiverde después de haber completado una campaña en la que ha registrado 7 goles y 5 asistencias en LaLiga EA Sports, si bien entre todos ellos destaca el tanto conseguido en Montilivi, en la última jornada del campeonato, que certificó la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol español.

En un comunicado, el Elche destaca que "más allá de su rendimiento deportivo, Álvaro ha destacado por su compromiso, su entrega y su implicación desde el primer día, convirtiéndose en una pieza importante dentro del vestuario y ganándose el cariño del franjiverdismo".

El Elche también agradece a Álvaro Rodríguez su "profesionalidad, dedicación y trabajo durante su etapa en la entidad", y le desea el "mayor de los éxitos tanto en esta nueva etapa en la Premier League como en todos los retos que le depare su carrera deportiva".