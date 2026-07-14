Konsa dice que "no hay amigos" en el campo ante el cruce con su compañero 'Dibu' Martínez

"No he hablado con él, seguro que mañana será bonito verlo después de mucho tiempo, pero cuando saltamos al campo no hay amigos", dijo Konsa en la zona mixta organizada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede del encuentro.

Konsa se prepara para disputar uno de los grandes clásicos de los Mundiales, un Inglaterra-Argentina que llega cargado de momentos icónicos de la historia del fútbol.

"Es importante disfrutar de cada momento, tenemos un grupo especial, disfrutamos de los momentos que pasamos juntos. Tenemos que enfocarnos en nosotros, olvidar la historia detrás de esto y salir a dar lo mejor de nosotros", zanjó el central.

Konsa restó importancia además al "ruido externo" generado por las declaraciones de Jude Bellingham y el desacuerdo mostrado con unos puntos de vista del seleccionador Thomas Tuchel.

"Contamos con un gran grupo; no ha habido problemas. En este torneo, la mentalidad es lo más importante y lo hemos demostrado durante el torneo. Siempre hay ruido externo", afirmó.