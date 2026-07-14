Optimismo sin filtros en la cúpula del Gobierno francés: "Vamos a ganar esta noche"

El convencimiento de la victoria esta noche se pudo leer en uno de los principales cargos del Ejecutivo francés. Cuestionado por el canal BFMTV, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, habló del dispositivo de seguridad puesto en marcha por el partido de esta noche y dio por hecho de que habrá conmemoración francesa.

"Se han dictado instrucciones claras: no se tolerará ningún tipo de disturbio. Sabemos perfectamente que cuando hay celebraciones festivas -y dado que la selección francesa va a ganar esta noche, habrá una celebración festiva- siempre existen riesgos de desórdenes", comentó, a pocas horas de la semifinal.

Además de las poderosas exhibiciones en el mundial del equipo capitaneado por Kylian Mbppé, las declaraciones de Rajoy, en las que afirmaba que en Francia no jugaban franceses -en alusión a que muchos de ellos son hijos de inmigrantes africanos-, ha galvanizado a la clase política francesa.

Incluso el ultraderechista Agrupación Nacional (RN), el partido con más votos en Francia que históricamente ha sido muy crítico con la miscelánea de orígenes en la selección tricolor, ha condenado las manifestaciones del centroderechista Rajoy.

El diputado del RN Julien Odoul las tildó de "racistas". "¡El proyecto francés son el azul, el blanco y el rojo, cualquiera que sea el origen o la religión, y todos estamos muy orgullosos de nuestra selección francesa!", señaló, en un mensaje en redes.

El giro del partido fundado por Jean-Marie Le Pen, quien hace tres décadas aseguraba que la selección francesa no era "verdaderamente francesa" debido al color de piel de sus jugadores, sucede después de los enésimos ataques racistas y xenófobos contra Les Bleus durante una competición internacional.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla hizo unos comentarios el pasado 4 de julio, tras la derrota de su selección en los octavos de final ante Francia por 1-0, especialmente polémicos contra Mbappé (autor del gol de la victoria desde los once metros).

Amarilla dijo al delantero del Real Madrid que era un "camerunés colonizado" que fingía ser francés y que "lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés". En Francia, hay una denuncia en marcha contra la legisladora por "injurias públicas racistas".

En 2018, año en el que Francia ganó su segundo mundial, y en 2022, cuando fue subcampeona al caer ante Argentina en la tanda de penaltis (3-3), la selección francesa también fue objeto de ataques racistas -tanto desde fuera como desde dentro del país-. También en 1998, cuando ganó su primera Copa en un torneo que se disputó en Francia.

La columna de opinión que Rajoy publicó en el diario digital El Debate llevó a su sucesor en la jefatura del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a poner paños fríos para no provocar una crisis diplomática con Francia.

Después de colgar el pasado domingo un mensaje en X de condena a las palabras de su antecesor, Sánchez participó este martes en el desfile militar en los Campos Elíseos del Día Nacional de Francia, junto a otra treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Fuentes de la Moncloa explicaron que la columna del antiguo líder conservador sobre el partido de esta noche "despertó mucho interés en los corrillos", sin dar más detalles del contenido de las conversaciones.

Durante el desfile, las cámaras captaron un momento en el que Sánchez saluda al primer ministro francés, Sébastien Lecornu. El presidente del Gobierno español da la sensación por sus gestos de que pide de nuevo disculpas por los comentarios de Rajoy.