Ouahbi dice estar "muy satisfecho" del recorrido de Marruecos en el Mundial de 2026

"Estamos orgullosos y muy satisfechos con el contenido, el rendimiento y el hecho de haber aportado un nuevo espíritu al equipo. (...) Fuimos dominantes en casi todos los partidos", señaló Ouahbi en su primera rueda de prensa tras la participación de Marruecos en el Mundial de 2026.

Al responder a varias preguntas sobre el duelo contra Francia, el técnico marroquí defendió que sus jugadores "no tuvieron miedo" ante los 'Bleus' y que no 'intentaron ni quisieron' renunciar a la victoria. Asimismo, afirmó que no modificó el plan de juego utilizado frente a Brasil o Países Bajos.

Sin embargo, reconoció que al equipo le faltaron 'madurez' y 'personalidad' para tomar la iniciativa y generar más peligro ante el rival.

'Nuestra ambición continúa. No vamos a detenernos. Hay que reconocer y felicitar a Francia por su victoria. Lo que hicieron fue muy bonito', afirmó.

Ouahbi dijo asumir la responsabilidad de la derrota ante Francia, al tiempo que defendió a los 26 futbolistas que integraron la selección marroquí en el Mundial y destacó la capacidad del equipo para 'mostrar su verdadera identidad'.

Además, el seleccionador subrayó la importancia de acompañar a los jugadores marroquíes y aconsejarles que den lo mejor de sí mismos en sus clubes, así como que tomen buenas decisiones sobre sus carreras deportivas.

'Tenemos que ser exigentes en la formación en Marruecos y en la elección de los jugadores que convocamos en Europa. Tenemos años por delante para demostrar que lo conseguido en Catar (Mundial de 2022) no fue algo aislado', concluyó.