'Último Tango' o la magia intacta de Messi 20 años después de su primer baile

El otro Último Tango de Messi lo hemos visto todos durante los seis partidos que ha jugado con la selección de Argentina en lo que va del campeonato. Para algunos ha pasado inadvertido, pero no para los hinchas fieles del jugador rosarino y para aquellos amantes de la moda y la estética.

Se trata de las botas blancas y celestes, con detalles dorados, con las que ha afrontado los partidos en esta Copa del Mundo. Mientras en este Mundial de Norteamérica predominaron en la mayoría de futbolistas los botines de colores fucsias, rosas, azules y naranjas, él lució algo más discreto.

El capitán de Argentina luce un modelo creado exclusivamente para él: las Adidas F50 "Último Tango", un diseño cargado de simbolismo y detalles que homenajean su trayectoria mundialista.

El nombre elegido no es casual. "Último Tango" hace referencia a lo que, salvo sorpresa, será la última participación de Messi en una Copa del Mundo, poniendo fin a una carrera histórica en este torneo que comenzó hace dos décadas, en Alemania 2006.

No es la primera vez que la marca crea unas botas exclusivas para el rosarino en una Copa del Mundo. Desde Alemania 2006, Messi ha estrenado un modelo especial en cada mundial.

La marca tardó aproximadamente dos años en el proceso de diseño y desarrollo, buscando unir el modelo que usó en 2006 con las tecnologías actuales para esta Copa del Mundo. Ese primer mundial de Messi sirvió de inspiración.

Las nuevas F50 recuperan la estética de las botas que utilizó en Alemania y en las lengüetas tienen dos detalles especiales, en una está inscrito el '06' y en la otra el '26', que conecta el inicio y el posible cierre de la carrera mundialista del '10' argentino.

En ambas se incluyen además la frase "Fútbol y Familia", los pilares que Lionel Messi ha señalado como fundamentales a lo largo de su carrera.

Las botas diseñadas para Messi tienen modificaciones específicas que no están presentes en los modelos comerciales. El calzado es de suela ultraligera, con tacos cónicos, para favorecer los cambios de ritmo, la aceleración y la estabilidad en los apoyos, aspectos claves en el estilo de juego del delantero argentino.

También su ajuste, horma y confort fueron creados exclusivamente para el '10' de la Albiceleste, con un modelo personalizado que respondió a sus preferencias y necesidades sobre el césped.

Así como en el campo de juego, en el que no se cansa de batir récords, el capitán argentino también rompió con su "Último Tango" con la tendencia de las botas rosas y fucsias de este torneo.

A 20 años de su primer baile y ad portas de otra semifinal, la tercera en su carrera, estos botines han acompañado a Messi en el Mundial 2026, el que podría ser el cierre de un capítulo irrepetible, su verdadero último tango.