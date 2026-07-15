Denuncian injerencia de Juan José Galeano, asesor de Peña, en el IPS

Tras su renuncia como asesor financiero del Instituto de Previsión Social (IPS), Sergio Lovera aseguró que no dejó el cargo por decisión propia, sino que el presidente de la previsional, Isaías Fretes, le pidió que se apartara.

Según reveló, Fretes le planteó que “o me voy yo o te vas vos” y hasta le sugirió presentar una renuncia por motivos de salud para evitar repercusiones públicas, propuesta que rechazó.

Lovera sostiene que su salida fue consecuencia de las denuncias que venía realizando sobre presuntas irregularidades dentro del IPS.

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Consecuencia de denuncias que realizaba

Señaló que, incluso antes de asumir definitivamente como asesor, tuvo un fuerte enfrentamiento con Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia, a quien acusa de intervenir en decisiones internas de la previsional pese a no tener atribuciones legales para hacerlo.

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Afirmó que el presidente del IPS no ejerce el verdadero control de la previsional y que el poder de decisión recae en Juan José Galeano, a quien identificó como el “brazo derecho” del presidente Santiago Peña.

“José Alberto Alderete le nombró a Isaías Fretes en el IPS por eso, me río cuando dice los politiqueros. Él está ahí por él. Antes de mi nombramiento, yo renuncié en la primera reunión porque me tomé con J.J. (Juan José Galeano)“, declaró.

Cuestionamientos contra gerentes del IPS

Según el exfuncionario, Galeano influía en la permanencia de directores y gerentes, especialmente de Cecilia Rodríguez, actual gerente de Abastecimiento, a quien calificó como una figura “intocable” por ser pareja del primo del presidente Santiago Peña.

Afirmó que esa gerencia concentraba las áreas más sensibles, como licitaciones y tercerizaciones de limpieza, seguridad y fumigación.

Asimismo, cuestionó la permanencia de Rodríguez al frente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS. Recordó que fue sumariada por el caso del aumento del 75% a jubilados, hecho que -dijo- la Fiscalía calificó como un presunto hecho punible grave.

Según Lovera, propuso su reemplazo, pero recibió como respuesta por parte de Fretes que no era posible removerla.

“Fatos” dentro del IPS

Entre las principales denuncias, Lovera afirmó haber detectado un supuesto esquema de descuentos irregulares a trabajadores tercerizados de limpieza, que representaría un perjuicio de alrededor de G. 1.300 millones mensuales.

Dijo que pidió la destitución de la directora de Servicios Administrativos y la remisión del caso a la Fiscalía, pero aseguró que Fretes le respondió que no podía actuar debido a las relaciones políticas de la funcionaria con la gerente Rodríguez.

También denunció que impulsó el envío a la Fiscalía de un caso relacionado con la supuesta condonación irregular de G. 400 millones a favor del exasesor jurídico José “Jose’i” González, decisión que, según afirmó, habría sido autorizada políticamente por Galeano. Sostiene que esa actuación generó otro conflicto con la administración.

Como tercera “causa”, señaló que durante una verificación de depósitos encontró materiales valuados en unos US$ 50 millones que, según dijo, no estaban correctamente registrados. Aseguró que intentó informar personalmente a Fretes acompañado de directores del IPS, pero que el presidente se negó a recibirlo tras la intervención de gerentes de la institución.

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Equipo de gerentes con Juan José Galeano

Lovera también cuestionó la gestión del entonces presidente del Consejo de Administración, Jorge Brítez. Si bien minimizó su rol en las presuntas irregularidades, sostuvo que quienes realmente manejaban el IPS eran Juan José Galeano y el mismo equipo de gerentes que, según él, continúa operando dentro de la institución.

Asimismo, explicó que decidió hacer públicas estas denuncias luego de acceder a documentación sensible cuando asumió interinamente la Presidencia del IPS tras la salida de Jorge Brítez. Aseguró que recién entonces pudo conocer información que calificó como “secreto de Estado”.

“Estando adentro, yo no tenía acceso a muchos documentos. Prácticamente, yo estoy después del presidente y no tenía acceso al presupuesto 2027, a lo ejecutado a la fecha. Me negaron. Ellos tenían padrinos arriba y la orden era que no reciba ningún documento. La orden era de J.J. (Galeano). Es el brazo derecho de Santiago Peña. Él, directamente, daba las órdenes”, dijo.

Pidió atención a reingienería del IPS

Además, advirtió sobre un supuesto plan para impulsar un fideicomiso, contratar un préstamo internacional y emitir bonos respaldados con recursos del IPS a través de la AFD.

Según afirmó, estas iniciativas pondrían en riesgo la sostenibilidad financiera de la previsional, por lo que pidió especial atención al proceso de reingeniería que impulsa la actual administración.