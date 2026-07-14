Video: Golazo de Segovinha en el Brasileirão B

Matías Segovia, el popular Segovinha, adelantó al América Mineiro al minuto 45 (+2) con una gran definición. Al 57, Yago Lincoln estableció el tanto del Londrina para el 1-1 final, por la decimoséptima fecha del segundo nivel del Brasileirão.

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El América, sumido en una crisis, se encuentra en la zona de descenso a la C, al ocupar el último puesto de la clasificación, con apenas 7 puntos. El líder del circuito es Criciúma, con 33.

América-MG 1x0 Londrina



⚽️ Segovinha

🥾 Dalbert



🏆 Série B | 17ª rodada pic.twitter.com/zOsFxp8d5P — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 13, 2026

Segovinha llegó a su tercera anotación en 25 juegos con la casaca verdinegra, incluyendo las competencias de Serie B, Copa Brasil, Copa Sul-Sudeste y estadual Mineiro.

De gran talento, Matías surgió en Guaraní, desde donde pasó al Botafogo en 2023. Su irrupción en el Brasileirão fue espectacular, pero no pudo mantener el nivel en el club carioca, que lo cedió en dos ocasiones al club belga RWDM Brussels, y en una oportunidad al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. En enero de este año se sumó al América de Belo Horizonte.