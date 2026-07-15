'Dibu' Martínez supera a Fillol como el portero argentino con más presencias en mundiales

'El Dibu' llegó a la semifinal del Mundial 2026 con 13 encuentros disputados en Copas del Mundo, entre Catar 2022 y este torneo, igualando a Ubaldo Fillol, pero hoy en Atlanta superó ese registro.

Martínez igualó al histórico Fillol, campeón mundial en 1978, en el compromiso ante Suiza.

Para llegar a este registro, 'el Dibu' primero superó a Sergio Romero, quien entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llegó a 12 partidos atajando todos los compromisos de esas dos selecciones.

Luego igualó a 'el Pato' Fillol, cuyas 13 presencias se distribuyen en tres mundiales: uno en Alemania 1974, siete en Argentina 1978 y cinco en España 1982.

Detrás de Martínez y Fillol, aparece 'Chiquito' Romero con 12 partidos, luego Nery Pumpido con 9 entre México 1986 e Italia 1990. Los siguen Sergio Goycochea y Antonio Roma con 6, y Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali con 5.

Un total de 19 porteros han custodiado al menos por algunos el arco argentino en alguna Copa del Mundo.