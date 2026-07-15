Fútbol Internacional
15 de julio de 2026 a la - 19:50

El Atlético de Simeone bate un récord histórico: 10 jugadores en la final

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Dallas (EE.UU.), 15 jul (EFE).- El Atlético de Madrid se convertirá el domingo en el club que más jugadores ha aportado a una final de la Copa del Mundo, al tener diez representantes, seis argentinos y cuatro españoles.

Por EFE

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por seis jugadores en la Albiceleste (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez) y cuatro en La Roja (Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial).

El club rojiblanco supera los nueve jugadores del Juventus que estaban en la plantilla italiana que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada 'Nazio-Juve', que contaba con Gianpiero Combi, Luigi Bertolini, Giovanni Ferrari, Luis Monti y Raimundo Orsi -que fueron titulares-, además de Virginio Rosetta, Umberto Caligaris, Felice Borel y Mario Varglien.