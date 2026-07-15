Olimpia y Recoleta, beneficiados con la transferencia de Wlk

Formado en Olimpia, Allan Wlk Duré, de 23 años, tuvo su mejor rendimiento en el primer semestre de este año en Recoleta FC. Cuando todo parecía que el delantero regresaría a su club de origen, ya que los directivos estaban de acuerdo, apareció la oferta de Lanús, la cual fue aceptada.

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Datos extraoficiales señalan que la institución granate abonará 2.000.000 de dólares por el 80 por ciento del delantero, constituyendo en buen negocio tanto para el Decano como para el Canario que se repartirán los beneficios en partes iguales, lo que no significa que cada institución se quede con US$ 1.000.000, ya que en operaciones como esta, la torta suele partirse en varias partes, ya que el atleta deberá recibir su porcentaje, además de los intermediarios.

La marca de Allan en el primer año es de 15 goles en 23 juegos. En el torneo Apertura señaló 13 tantos y en la Copa Sudamericana hizo 2.

El artillero militó en los mexicanos Celaya y Atlante, además en el Sportivo Ameliano. En ningún lado le fue tan bien como en “Reco”, beneficiado por el juego empleado por los aurinegros, dirigidos técnicamente por Jorge González Frutos.

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Para la dirigencia de Recoleta, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez, el año está prácticamente salvado en términos económicos, considerando su campaña en la Sudamericana, en la que espera como rival a Boca Juniors u O’Higgins de Chile, como por sus operaciones.

Por al ida de Junior Noguera al Águilas de Colombia recibió un monto casi simbólico como vidriera (la mayor parte fue para Cerro Porteño), pero por la transferencia de Lucas Romero al Juárez de México sí pudo embolsar una suma más considerable.