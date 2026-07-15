El día 35 del Mundial, en 5 claves

Francia se había ganado la condición de favorita en su recorrido hasta las semifinales. Sus números ofensivos, estratosféricos, y sus registros defensivos, imponentes, más su pleno de seis victorias lo habían elevado al rival a batir en el Mundial 2026. Por eso, la estrepitosa caída ante España potencia el golpe y la decepción en torno a un equipo que no funcionó en ninguna de sus líneas en la semifinal, por mérito de España en muchos casos, por más empeño que le puso Kylian Mbappé, también en su versión menos concluyente en el torneo.

Rodrigo, capitán de España, fue claro nada más terminar el duelo de las semifinales contra Francia cuando fue preguntado por todos las infracciones que sufre Lamine Yamal, muchas de ellas no señaladas. “Lo que es evidente es que llevamos tres partido lidiando con esta situación. Entiendo que alguna no sea, pero estamos hablando de 10 o 15 faltas que el chico se va al suelo, le traban y tienen que pitarla, porque, si no, los defensas van a seguir haciendo lo mismo. La permisividad ha sido hoy bastante evidente”, denunció el medio centro en ‘TVE’, rumbo a la final del domingo.

Este miércoles se completará la final del próximo domingo, con Argentina o Inglaterra, con Lionel Messi o Harry Kane, enfrentados a la selección española, dependiendo de quién sea el ganador en Atlanta. “Este será un partido diferente. Intentaremos mejorar, estamos bien, con unas ganas bárbaras, es una semifinal del Mundial, la ambición intacta. Estos chicos nos han llevado de nuevo a jugar unas semifinales del Mundial. Estamos bien, enfrentaremos a un gran rival", remarcó Lionel Scaloni, en la víspera del choque.

Lionel Messi, el máximo goleador de los Mundiales con 21 tantos, ocho en la cita actual en Estados Unidos, Canadá y México 2026, es una figura temible para cualquier adversario, hasta el punto de que Thomas Tuchel, el seleccionador inglés, habló hasta de la posibilidad de un marcaje individual y personalizado sobre el atacante. “Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre. No sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi. Es simplemente un gran partido", expresó el técnico alemán antes del encuentro.