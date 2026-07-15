El español Pablo Franco deja el MAS de Fez tras conquistar la liga después de 40 años

La entidad anunció oficialmente el fin de la relación contractual mediante un comunicado en el que agradeció al técnico madrileño su profesionalidad y el trabajo realizado durante la temporada.

El anuncio llegó apenas un día después de la salida del director deportivo, Badr Kadouri, en el marco de un proceso de reestructuración de la dirección deportiva del club.

Ni el técnico español ni el MAS han ofrecido detalles sobre los motivos de la salida ni el posible sustituto de Franco, que asumió la dirección del club en julio del pasado año.

Medios marroquíes apuntan que Franco habría decidido no continuar en el equipo una vez finalizado su contrato para atender otras posibles ofertas pese a los intentos de la directiva del club por renovarle.

Pablo Franco deja el club tras una de las campañas más exitosas de su historia reciente. Bajo su dirección, el MAS recuperó el título liguero por primera vez desde 1985 y realizó una temporada de récord con el mayor número de victorias e invicto como visitante por primera vez en la historia del club.

En vísperas del anuncio de su salida, Franco, exentrenador del Getafe y exanalista del Real Madrid, calificó el campeonato como "un milagro" en una reciente entrevista con EFE.

Pablo Franco (Madrid 1980) ha entrenado en distintas categorías españolas y a equipos de Tanzania, Arabia Saudí o Sudáfrica.