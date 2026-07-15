15 de julio de 2026 a la - 14:35
El extremo argentino Schor rescinde su contrato con el Ceuta
Ceuta (España), 15 jul (EFE).- El Ceuta, de la Segunda División española, anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el extremo argentino Ignacio Schor para la rescisión de su contrato al no entrar en los planes del técnico José Juan Romero.
Schor llegó a Ceuta a principios de febrero de este año en el mercado de invierno procedente del Platense, con el que se acababa de proclamar campeón del Torneo Apertura.
Schor sólo jugó 6 partidos con el Ceuta, acumulando 136 minutos, en los que no consiguió ningún gol y recibió dos tarjetas amarillas.