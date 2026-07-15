José Ignacio Navarro: "Mercado no ha cumplido los condicionantes para fichar"

El Sevilla e Independiente del Valle acordaron el traspaso de Mercado en diciembre, pero una grave lesión de rodilla sufrida por el futbolista frenó la operación sobre la que Navarro no se puede "pronunciar" por tratarse de un asunto que "forma parte de la confidencialidad entre los clubes".

Navarro, por otro lado, reconoció que trabaja para poner fin a la etapa del defensor francés Tanguy Nianzou en el Sevilla y ya se verá "si se concreta o no" su fichaje por el Lille de su país, con el que ha pasado un exhaustivo reconocimiento médico y si la operación "es finalmente un traspaso o una rescisión de contrato".

"Estamos negociando aún por Nianzou y con el Venecia por Akor Adams, pero todavía no se puede dar nada por cerrado", aseguró el técnico sevillano.

La marcha de Nianzou liberaría una importante masa salarial al Sevilla, básica para la planificación de la temporada 26/27 porque "a día de hoy", la entidad andaluza no puede "inscribir a ninguno de los fichajes" que ha realizado y "necesita hacer un traspaso o liberar a algún jugador".

Por último, Navarro dijo estar "tranquilo" con la amenaza de la agencia de Joan Jordán de denunciar su situación -no se entrena con el resto del plantel-, ya que "se le explicó su situación", como "al resto de jugadores con los que no se cuenta": el delantero Rafa Mir, el defensor argentino Federico Gattoni y el central portugués Fabio Cardoso.