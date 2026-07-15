La prensa de Argentina destaca "histórico" triunfo ante Inglaterra "a puro corazón"

"Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 1-2 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva", tituló el portal informativo Infobae.

El sitio destacó que el campeón de Catar 2022 "remontó un complicado encuentro en Atlanta con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez" y que el próximo domingo se enfrentará con España en Nueva Jersey.

"A puro corazón, Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y está en la final", encabeza por su parte el diario Clarín en su sitio web.

Clarín sostuvo que la selección estuvo en desventaja por el gol de Anthony Gordon, "pero reaccionó en los últimos minutos con un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez".

"La Selección caía gracias a un gol de Gordon en el segundo tiempo pero Scaloni tocó el banco para una remontada histórica", resaltó Clarín, que calificó el encuentro como "épico".

Por su parte, el diario La Nación afirmó que el equipo capitaneado por Lionel Messi jugó ante Inglaterra "su mejor partido del Mundial".

"La selección perdía 1-0, pero siguió adelante con fútbol y corazón para ganar 2-1 con golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez", afirmó La Nación.

El periódico sostuvo que, "después de un partido muy disputado, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final y revirtió el resultado en siete minutos".

"La selección mostró desde el comienzo una imagen más sólida que en sus últimas presentaciones. Presionó alto, recuperó rápido la pelota y dominó la posesión durante gran parte del primer tiempo, aunque le costó transformar ese control en situaciones de peligro", dijo La Nación.

El diario deportivo Olé llamó "héroes" a los jugadores argentinos.

"¿Cómo se hace para no identificarse con semejante demostración de compromiso, actitud y fe? ¿Dónde hay que pararse para decir que Argentina jugó un partido que quedará en el recuerdo de todos los mundiales más allá de lo que pase el domingo?", se preguntó Olé.