Sánchez asegura que la segunda estrella de campeón del mundo "está al caer"

"No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo", ha afirmado Sánchez en su intervención en el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz, sur de España), el día en el que entra en vigor el Tratado entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit, que supone el derribo de este paso fronterizo.

El jefe del Ejecutivo español ha destacado que el fin de la Verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para la zona, lo que le ha servido para, como ha dicho, meter la "cuña" sobre la final del Mundial que disputará la selección dirigida por Luis de la Fuente el próximo domingo, 19 de julio.

Ha destacado la ilusión que este martes despertó en todo el país el combinado español tras su victoria por 2-0 ante Francia en el partido de semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol.

Un triunfo que permitirá a la selección de España disputar la final que se jugará en el estadio MetLife Stadium de Nueva York.

"Gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer", ha asegurado, convencido de que España logrará ganar la final del Mundial, en la que se enfrentará a Argentina o Inglaterra, selecciones que se miden este miércoles en la segunda semifinal del campeonato.