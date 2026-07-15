"Serán siempre argentinas": jugadores defienden bandera de Malvinas tras ganar a ingleses

"Y serán siempre argentinas" aseveró Leandro Paredes, una de las figuradas de los dirigidos por Lionel Scaloni, al ser consultado por la prensa por el despliegue de la bandera con la silueta de las Malvinas, archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

En los días previos al partido, en Argentina se multiplicaron las expresiones en la opinión pública sobre la carga simbólica del partido de este miércoles ante Inglaterra, más allá de lo deportivo.

Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y la FIFA habían dispuesto prohibir a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta en el que se disputó el partido de este jueves con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.

Tras finalizar el partido y todavía en el campo de juego, fue el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso quien exhibió una bandera de Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina.

Varios de los jugadores, además, cantaron 'el que no salta es un inglés', un cántico que los hinchas argentinos siempre entonan en partidos, incluso, contra otras selecciones diferentes a la inglesa.

Consultado por la bandera, Lautaro Martínez, autor del segundo gol contra Inglaterra, dijo que, aunque la guerra de Malvinas "es algo que pasó hace muchísimos años",eéste no era "un partido más" para los capitaneados por Lionel Messi.

"Más allá de todo, nosotros tratamos de que la ansiedad, todo lo que se generó fuera del campo, dejarlo aparte. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial", admitió.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, también reivindicó la exhibición de la bandera por parte de los jugadores.

"¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", expresó por redes sociales Villarruel, que tiene una mala relación con el presidente argentino, Javier Milei.