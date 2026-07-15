Un detenido en Madrid por agredir a un policía tras la victoria de España

Alrededor de la medianoche, una vez concluido el encuentro que España ganó a Francia por 2-0, la Policía llevó a cabo un operativo en los alrededores de Cibeles para despejar la calzada ante la acumulación de aficionados que celebraban la victoria de los hombres de Luis de la Fuente.

Durante la celebración, algunos aficionados lanzaron objetos contra la policía, según las mencionadas fuentes, que han precisado que dos agentes resultaron heridos de carácter leve.

Por este motivo, una persona ha sido detenida como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad.