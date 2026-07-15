Unos 160 detenidos por incidentes tras la derrota de Francia ante España

En la región de París fueron arrestadas 141 personas, principalmente por el lanzamiento de morteros pirotécnicos contra agentes de policía y servicios de emergencia, según una fuente de la Prefectura de Policía de París citada por BFMTV. Los incidentes no causaron heridos graves.

En Lyon, la policía detuvo a una veintena de jóvenes, después de que varios grupos lanzaran fuegos artificiales y otros objetos contra las fuerzas del orden en la plaza Bellecour, donde cientos de personas habían seguido el partido en pantallas gigantes.

La intervención de los agentes permitió dispersar a los concentrados y, según las autoridades, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.