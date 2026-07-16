El Barça espera cerrar este viernes definitivamente la contratación de Karim Adeyemi

Así todo está previsto para que la firma definitiva se concrete este viernes y Adeyemi se convierta en el segundo fichaje del Barcelona para el próximo curso, después de la incorporación del inglés Anthony Gordon.

En todo caso, el jugador no será presentado oficialmente hasta la próxima semana, que es cuando el presidente Joan Laporta ya estará de vuelta tras presenciar en Nueva Jersey la final del Mundial este domingo entre Argentina y España.

El traspaso de Adeyemi, un extremo zurdo de 24 años, se cerrará en torno a los 22 millones de euros fijos y siete más en variables y firmará para las próximas cinco temporadas.

Si como todo indica, la operación se cierra definitivamente este viernes, el jugador podría participar incluso en la sesión de tarde (18:00h CET) que el equipo de Hansi Flick realizará para cerrar la primera semana de pretemporada.