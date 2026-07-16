El 'clasico del sur' abre este viernes la disputa del Torneo Clausura del fútbol peruano

Durante la jornada también se jugarán los encuentros entre FC Cajamarca y Juan Pablo Segundo College, y Sporting Cristal con Deportivo Garcilaso.

El sábado se enfrentarán CD Moquegua con Comerciantes Unidos, ADT con Universitario, Atlético Grau con UTC y Cusco FC con Alianza Atlético, mientras que la jornada culminará el domingo con los partidos entre Chankas y Sport Boys, y Alianza Lima con Sport Huancayo.

El Clausura comprenderá un total de 17 jornadas, que deben culminar en noviembre próximo para dar paso a la disputa, en semifinales y finales, de una liguilla que definirá al campeón nacional del año.

Sin embargo, el Alianza Lima puede quedarse directamente con el campeonato nacional si gana el torneo, ya que ocupó el primer lugar en el pasado Apertura.

Alianza busca obtener el campeonato anual para cerrar por todo lo alto las celebraciones de su 125 aniversario de fundación, que cumplió el pasado 15 de febrero.

Sin embargo, Universitario de Deportes, su clásico rival, también mantiene la expectativa de ganar el Clausura para buscar un histórico tetracampeonato nacional, tras haber ganado los torneos de 2023, 2024 y 2025.

Mientras que Alianza mantiene como su entrenador al argentino Pablo Guede, la U fichó al también argentino Héctor Cúper, Sporting Cristal cambió al brasileño Zé Ricardo por el nacional Roberto Mosquera y el español Javier Rabanal asumió la conducción del Cusco FC.

Otra de las novedades de la competencia será el debut en el fútbol nacional del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien tras desarrollar casi toda su carrera en el fútbol italiano ha sido fichado para reforzar la ofensiva de la U en esta competencia.