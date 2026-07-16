El debut de Lewandowski en la MLS, aplazado por el humo de los incendios en Canadá

Chicago y Vancouver iban a enfrentarse este jueves en Chicago, pero la mala calidad del aire obligó a aplazarlo hasta el 6 de octubre. Se esperaban cerca de 40.000 aficionados en el Soldier Field para el encuentro.

Además del debut de Lewandowski con su nuevo club, el partido iba a suponer también su reencuentro con el alemán Thomas Müller, ahora en el Vancouver, con quien compartió vestuario durante ocho temporadas en el Bayern de Múnich.

El duelo entre el Chicago Fire y los Vancouver Whitecaps era el plato fuerte de la jornada de la MLS, que se reanuda este jueves tras seis semanas de parón por el Mundial de la FIFA.

"Con un duelo de primer nivel ante el Vancouver, el esperado debut de Lewandowski y el concierto de Two Friends tras el partido, esta noche estaba llamada a ser una velada muy especial en el Soldier Field", afirmó en un comunicado el directivo Dave Baldwin.

"Aunque sabemos que esta decisión es decepcionante, la salud y la seguridad deben ser la prioridad", añadió.

La mala calidad del aire también genera preocupación de cara a la final de la Copa del Mundo del domingo en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por el humo procedente de más de un centenar de incendios forestales en Canadá.