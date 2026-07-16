El Levante español ficha al central argelino Aïssa Mandi por dos campañas

Mandi, que cumplirá 35 años en octubre, es internacional con su país y ha disputado el Mundial, en el que ha participado en los cuatro partidos que disputó Argelia.

Las dos últimas campañas las ha jugado en el Lille francés, con el que en esta última campaña ha participado 29 partidos de la Liga y once de la Liga Europa. Tiene también una amplia experiencia en LaLiga (Primera División del fútbol español).

Nacido el 22 de octubre de 1991 en Châlons-en-Champagne (Francia), se formó en la cantera del Stade Reims y en el verano de 2016 fichó por el Betis, club con el que estuvo cinco campañas y disputó la Liga Europa. Después militó tras campañas en el Villarreal, con el que llegó a disputar la Liga de Campeones.

En total tiene más de 200 partidos de experiencia en LaLiga, siete en la Liga de Campeones y 22 en la Liga Europa.